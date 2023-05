Knalleffekt bei Austria Wien: Aus von AG-Vorstand Krisch ist fix

Interne Kritik

An der Arbeit von Gerhard Krisch hatte es in den vergangenen Monaten innerhalb des Vereins vermehrt Kritik gegeben. So soll Krisch Termine mit Sponsoren nicht wahrgenommen haben. Bei einer Generalversammlung antwortete er auf diese Kritik, dass dies nicht seine Aufgabe sei. Umgekehrt soll er zu Beginn seiner Tätigkeit festgehalten haben, dass die A-Sponsoren (ab 100.000 Euro) sein Bereich seien.