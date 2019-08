Salzburg ade: Samassekou wird Hoffenheims Rekordtransfer

Samassekou absolvierte für die Salzburger 134 Pflichtspiele und holte in Summe drei Meister- und zwei Cup-Titel. In der Saison 2017/18, in der die Salzburger sensationell das Europa-League-Halbfinale erreichten, wurde der Malier sogar ins EL-Team der Saison gewählt.

"Gelernt, was es heißt, Profi zu sein"

"Für uns war klar, dass er irgendwann seinen Weg gehen und den Schritt in eine der Top-Ligen Europas machen wird", meint Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund, "Wir sind stolz, dass er so lange bei uns war und den Klub mit seiner vorbildlichen und positiven Art – auf dem Platz und auch außerhalb – maßgebend mitgeprägt hat."

"Hier habe ich gelernt, was es heißt, ein Profi zu sein", sagt Samassekou zum Abschied in Richtung Salzburg. Aber: "Jetzt hatte ich das Gefühl, dass es Zeit für mich ist, in einer großen Liga zu spielen, in der ich noch mehr lernen kann."