Nach zehn Wochen meldet sich Max Hofmann bei Rapid zurück

Es war ein Frühjahrsstart zum Vergessen. Nicht nur für Rapid am 5. Februar, durch das unerwartete Aus im Cup-Viertelfinale gegen Hartberg (1:2). In Besonderem für Max Hofmann, der sich bei einem Tackling nach einer halben Stunde schwer an der Wade verletzte.

Und auch für Trainer Ferdinand Feldhofer, der wegen der entstandenen (und anhaltenden) Personalnot seinen Plan mit Emanuel Aiwu als körperlich starken Sechser aufgeben und den U-21-Teamspieler als Hofmann-Ersatz wieder nach hinten in die Viererkette ziehen musste.