Nach WM-Titel und Urlaub: Superstar Messi ist zurück in Paris

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist Medienberichten zufolge zurück in seiner aktuellen Wahlheimat Frankreich. Er sei zusammen mit seiner Ehefrau und den drei Söhnen in einem Privatflieger auf dem Flughafen Le Bourget bei Paris eingetroffen, berichteten die argentinische Zeitung „La Capital“ aus Messis Geburtsstadt Rosario sowie der französische Sender RMC Sport am Dienstag. Erwartet wird, dass der 35-Jährige am Mittwoch bei Paris Saint-Germain ins Training einsteigt.

Nach dem Triumph bei der WM in Katar mit dem mitreißenden Finale und dem Erfolg der Argentinier im Elfmeterschießen gegen Frankreich um PSG-Teamkollege Kylian Mbappé sowie dem rauschenden Empfang in Buenos Aires war Messi zu seiner Familie nach Rosario weitergereist. Von seinem Clubtrainer Christophe Galtier hatte der Superstar Sonderurlaub bekommen.