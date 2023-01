Triumph gegen Liga-Krösus PSG: Die "magische Nacht" von ÖFB-Ass Danso

Kevin Danso schwimmt mit seinem Klub RC Lens auf der Erfolgswelle. Der Prestigesieg über Frankreichs Ligakrösus Paris Saint-Germain am Sonntag war der vorläufige Höhepunkt der Nordfranzosen, die schon sieben Spiele ungeschlagen sind. "Am Neujahrstag zu Hause gegen Paris so aufzutreten und dann noch zu gewinnen, ist ein geiles Gefühl. Es war eine magische Nacht!", jubelte Danso nach dem 3:1-Erfolg. Mit vier Punkten Rückstand ist Lens in der Ligue 1 der erste PSG-Jäger.