Nach Wechsel-Panne: Bayern darf den Sieg gegen Freiburg behalten

Der 4:1-Sieg des FC Bayern in der deutschen Bundesliga-Partie beim SC Freiburg bleibt trotz des Wechselfehlers des Tabellenführers bestehen. Diese Entscheidung seines Sportgerichts verkündete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag. Die Freiburger hatten am Montagabend Protest gegen die Spielwertung eingelegt, da der Klub formal in der aktiven Rolle sei, die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen.

Nach Ansicht des Sportgerichts war den Münchnern "der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers" nicht anzulasten. Damit liege kein Grund für eine Aberkennung des Sieges vor. Vielmehr sei ein gravierendes Fehlverhalten von Schiedsrichter Christian Dingert und seinem Team Ursache des Wechselfehlers.