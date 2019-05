Nach Wackers Bundesliga-Abstieg: "Im Moment viel im Unklaren"

Auf den auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga tätigen Funktionärs-Routinier kommen intensive Tage zu. "In den nächsten Tagen und Wochen wird es darum gehen, wie wir weitermachen können", sagte der Wacker-Chef. Nachdem auch nach der 2:3-Niederlage bei der Admira in der vorletzten Runde, nach der man den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand hatte, noch Optimismus ausgestrahlt worden war, gab es am Samstagabend hängende Gesichter und viele Tränen.

Schlechtes Frühjahr entscheidend

Verloren hat man den Ligaverbleib nicht im letzten Spiel. Die Vorentscheidung brachte das völlig verdiente 2:3 bei der Admira vor einer Woche. "Wir haben es als Mannschaft nicht geschafft in den Momenten, in denen wir da sein mussten, da zu sein", verlautete Tormann Christoph Knett.