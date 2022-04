"Trotz aller Bemühungen unseres medizinischen Teams ist der Patient Freddy Eusebio Rincon Valencia heute verstorben", teilte die Imbanaco-Klinik in Cali, in der Rincon behandelt wurde, in einer Erklärung mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden, hatte sich am Montag im Süden von Cali ereignet. Das Auto, in dem Rincon gesessen hatte, kollidierte mit einem Bus.