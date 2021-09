Nach Rückkehr zu ManUnited: Superstar Ronaldo vor erstem Einsatz

Superstar Cristiano Ronaldo steht vor seinem ersten Premier-League-Einsatz nach der Rückkehr zu Manchester United. Der 36-Jährige, der kurz vor der Länderspielpause von Juventus Turin zum englischen Rekordmeister gewechselt war, trainierte am Dienstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen. Er könnte am Samstag im Heimspiel gegen Newcastle United vor den eigenen Fans sein Comeback im Old Trafford geben.