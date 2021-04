Nach Rekord-Hattrick: "Daka hat Mentalität eines Topspielers"

Mit Patson Daka hat Salzburg den nächsten Stürmer ausgebildet, der Österreichs Fußballmeister schon bald wieder Millionen einbringen könnte. Durch seinen Rekord-Hattrick am Sonntag, der sich für Sturm Graz beim 3:1 als zu große Hypothek erwies, schraubte er seine Ausbeute auf 23 Liga-Tore in dieser Saison und unterstrich seinen Reiz für europäische Topklubs. Im Sommer wird Daka wohl nicht zu halten sein, davor möchte er Salzburg noch zum achten Titel in Folge schießen.

Der 22-Jährige aus Sambia gibt sich weiterhin bescheiden. "Ich habe noch eine Menge zu tun. Ich möchte noch viel dazulernen", sagte Daka nach der Partie gegen Sturm, die er mit seinen drei Toren bis zur 11. Minute quasi im Alleingang entschieden hatte. Zu einem früheren Zeitpunkt im Match hatte noch kein Bundesliga-Spieler zuvor einen Hattrick vollendet gehabt. Doch Daka stand danach noch weitere 80 Minuten auf dem Rasen der Red Bull Arena und scheiterte in der zweiten Halbzeit unter anderem mit einem Elfmeter. Zudem wurde ihm ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. "Ich hatte die Möglichkeit, ein viertes Tor zu erzielen", ärgerte er sich Angreifer.