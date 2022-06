Nach Rassismus-Eklat: Wie Ungarn das Geisterspiel-Urteil umgehen will

Ungarns Verband plant wohl mit einem Griff in die Trickkiste, das als Geisterspiel vorgesehene Nations-League-Heimspiel am Samstag gegen England doch vor einem großen Publikum austragen zu können. Wie BBC und Sky Sports berichteten, könnten bis zu 30.000 Zuschauer in die Puskas-Arena in Budapest kommen, obwohl die Europäische Fußball-Union (UEFA) Ungarn wegen Rassismusvorwürfen gegen die Fans bei der EM im Vorjahr zu mindestens zwei Spielen ohne Fans verurteilt hatte.