Nach Protest: Austria Klagenfurt erhielt Zweitligalizenz

Das Protestkomitee der Fußball-Bundesliga hat Austria Klagenfurt die Lizenz für die kommende Saison erteilt. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Den in der 2. Liga engagierten Kärntnern war die Spielgenehmigung in erster Instanz wegen des fehlenden Strafregisterauszugs des neuen Präsidenten Ivica Peric verwehrt worden, nun reichten sie diesen offenbar nach.

Der in der Regionalliga Ost spielende FC Mauerwerk hatte seinen Protest gegen die erstinstanzlich aus finanziellen Gründen verweigerte Lizenz zur Wochenmitte zurückgezogen.