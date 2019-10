Nach ÖFB-Sieg in Slowenien: "Ein Schlag genau aufs Maul"

Slowenische Tageszeitungen und Informationsportale im Internet gehen nach der 0:1-Heimniederlage gegen Österreich hart mit der Fußball-Nationalmannschaft Sloweniens ins Gericht. Im Entscheidungsspiel um die EM-Qualifikation hätten die Hausherren praktisch keine Chance gehabt und müssten jetzt verdient zuhause bleiben, lautete am Montag der Tenor der Kommentare.

Delo ( Ljubljana )

" Österreich machte die slowenischen EM-Hoffnungen zunichte. Polen hat (die Qualifikation) schon geschafft, Österreich kann sie nur durch ein Wunder verpassen. Slowenien hat verdient das entscheidende Duell verloren und die Österreicher praktisch kampflos zur Euro geschickt. In 90 Minuten gab es kaum einen gefährlichen Schuss, auch sonst war Slowenien in jeder Hinsicht schlechter. Österreich machte, was nötig war."