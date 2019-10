KURIER-Noten nach 1:0-Sieg: Prüfung mit Bravour bestanden

Andreas Ulmer

Sein Drang in die Offensive war unübersehbar, schaltete sich in vielen Aktionen geschickt ein. Allerdings hätte das Spiel nach seinem Foul an Bezjak in der 36. Minute wegen Rot zu Ende sein müssen, auch wenn er in dieser Aktion ausrutschte. Nach der Pause kam vom Salzburger das Pflichtprogramm.

KURIER-Note: 3

Stefan Ilsanker

Fand ein besseres Timing in den Zweikämpfen als noch gegen Israel, verringerte in Hälfte eins auch die Anzahl der Fehler am Ball. Doch nach der Pause versandeten viele Kontermöglichkeiten beim Kämpfer.

KURIER-Note: 4

Julian Baumgartlinger

Kurbelte mit viel Aggressivität das Spiel an, versuchte die Bälle schnell in die Spitze zu spielen und Sloweniens Angriffe im Zentrum zu unterbinden. Das erste Turnier als Kapitän ist für den Leverkusen-Legionär nah.

KURIER-Note: 3