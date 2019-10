EM 2020 rückt näher: Österreich siegt auch in Slowenien

Premiere für Posch

Es war am Sonntagabend der Lohn harter Arbeit. Dabei verlor der lädierte Oberschenkel von Marko Arnautovic wie befürchtet den Wettlauf mit der Zeit, Franco Foda setzte in seinem 20. Länderspiel als Teamchef den Stürmer aber als Drohgebärde für die Slowenen auf die Bank. An seiner Stelle stürmte Michael Gregoritsch, erhielt dabei vermehrt Unterstützung von Marcel Sabitzer.

Konrad Laimer erfreute sich bester Gesundheit, seine Adduktoren ließen einen Einsatz zu. Auch Stefan Posch fühlte sich fit genug, um auf der rechten Flanke zu verteidigen. Beide sollten das Spiel prägen.

Sloweniens Siegzwang äußerte sich von Beginn an in ihrem Agieren, beide Teams begegneten einander mit viel Aggressivität und Tempo. Österreich hatte im Vergleich zum Israel-Match etwas mehr Ballsicherheit im Spiel. Die Folge war zunächst die erste Chance, als Sabitzer auf Gregoritsch flankte, dessen Schuss hielt Goalie Oblak mit tollem Reflex (13.). Wenig später hatte er aber seine Hand nicht im Spiel, als Verteidiger Posch einen Lazaro-Eckball per Kopf zum 1:0 im langen Eck versenkte (21.).