Hungerstreik: Rubiales-Mutter sperrt sich nach Kuss-Eklat in Kirche ein

Demnach hat sich die Frau selbst in einer Kirche eingesperrt und fordert von Jennifer Hermoso, die von Rubiales auf den Mund geküsst wurde, "die Wahrheit" zu sagen. Also jene Version zu bestätigen, die kurz nach dem Vorfall als offizielles Statement des spanischen Verbandes veröffentlicht wurde. Der Hungerstreik werde so lange weitergehen, bis der "Gerechtigkeit" genüge getan sei, so die Berichte.

