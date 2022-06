Nach dem Abstieg: Die Admira hat einen Herzog-Nachfolger gefunden

Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer erklärte, man habe für den Neubeginn in der 2. Liga "größten Wert auf die Expertise bei der Ausbildung und Heranführung junger Spieler an den Profifußball gelegt". Pätzold habe dies erfolgreich in Ingolstadt unter Beweis gestellt. Die Verzahnung zwischen Kampfmannschaft und Akademie soll künftig die fußballerische Basis der Admira auf dem Weg zurück in die Bundesliga sein. Tommy Wright bleibt derweil Co-Trainer und Videoanalyst.