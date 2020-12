Nach Debakel gegen Altach: Ried-Trainer Baumgartner muss gehen

Eine Trennung im Guten

"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen", heißt es von Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger in einer Aussendung des Vereins, "Wir haben mit Gerald Baumgartner unser großes Ziel, den Wiederaufstieg in die Bundesliga, geschafft. Er hat für Ried immer 100 Prozent gegeben, hat unglaublich viel Energie in den Verein gesteckt und gemeinsam haben wir tolle Erfolge gefeiert." Aber: "Wir sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir alles unternehmen müssen, um wieder mehr Selbstvertrauen und Euphorie in die Mannschaft zu bringen. Wir brauchen jetzt neue Impulse, damit wir auch in dieser Saison unsere Ziele erreichen können."

Daher habe man sich für die Trennung entschieden. Baumgartner selbst meint, dass man im Guten auseinandergehe: "Es liegen zwei sehr intensive Jahre hinter mir. Wir haben unsere Ziele in einer schwierigen Zeit erreicht und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unser aktuelles Ziel, den Klassenerhalt, auch mit mir geschafft hätten. Ich wünsche Ried weiterhin viel Erfolg."