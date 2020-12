Vierter Sieg in Folge: Sturm überholt Rapid, Admira neuer Letzter

In Hälfte zwei konnte Sturm die Admira besser kontrollieren. Zumal Tormann Leitner gegen Jantscher und den eingewechselten Balaj noch mit starken Paraden rettete. Dabei hatten die Südstädter letztes Wochenende mit einem Erfolg gegen Salzburg die Trendwende nach fünf Niederlage und dem Out im Cup geschafft und Selbstvertrauen getankt. Jetzt ist man wieder auf dem Boden der Realität, sprich am Ende der Tabelle. Der Schlusspunkt war Admira-Slapstik: Rath schoss Malicsek an, der Ball prallte an die Latte – Wüthrich wurstelte den Ball über die Linie.