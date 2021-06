Nach Fehlstart: Türkei im "Heimspiel" gegen Wales um Pflichtsieg

Nach einer chancenlosen Vorstellung im EM-Auftaktspiel gegen Italien steht die Türkei in der Gruppe A bereits unter Siegzwang. In Baku gegen Wales, das einer überlegenen Schweiz einen Punkt abtrotzte, wird die Mannschaft von Senol Günes am Mittwoch (18.00 Uhr) Heimvorteil genießen. Bis zu 35.000 Türkei-Fans werden in Aserbaidschan erwartet. "Türkei, unsere Herzen schlagen mit dir!", steht übersetzt auf zahlreichen Plakaten vor dem Nationalstadion.

Der wohlwollende Empfang war Balsam für die sportlich enttäuschenden Türken. "Ich möchte mich bedanken. Sie sind Freunde, sie sind Brüder. Vom ersten Tag an haben sie uns das spüren lassen", erklärte Kapitän Burak Yilmaz am Dienstag.