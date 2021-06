Wales gegen Schweiz: Bale und Co. wollen bei EM wieder überraschen

Wales erreichte als Überraschungsteam der EM 2016 in Frankreich das Halbfinale. Am Samstag (15.00 Uhr) treffen die Waliser im zweiten Gruppe-A-Spiel in Baku auf die Schweiz. Bei den Inselkickern hat ein gewisser Generationenwechsel stattgefunden, Star der Truppe ist aber weiterhin Gareth Bale. Die von Vladimir Petkovic trainierten Schweizer verfügen über ein eingespieltes Kollektiv, das sieben Spiele unbesiegt ist und die jüngsten sechs gewonnen hat.