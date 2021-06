Finnland vor dem EM-Debüt: "Wir sind keine Scheiß-Mannschaft"

Warum Dänemark als heißer Außenseiter-Tipp gilt, zeigte sich beim 4:0 in der WM-Qualifikation in Wien. Noch dazu genießt das kompakt auftretende Team in Kopenhagen Heimvorteil – und dieser wird nach dem Auftakt gegen Finnland (18 Uhr) sogar noch wachsen: Die Regierung hat zugestimmt, dass wegen der guten Corona-Entwicklung statt 15.900 künftig 25.000 Fans in den „Parken“ dürfen.