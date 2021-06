Nach deutscher EM-Niederlage gegen Frankreich: "Das kotzt mich an"

Eine missglückte Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor der Partie sorgte dafür, dass am Mittwoch auch noch andere Menschen in der Allianz-Arena in der Kritik standen. „Das war eine unverantwortliche Aktion, die Menschen in große Gefahr gebracht hat“, rügte Steffen Seibert, der Sprecher der Bundesregierung.

Ein Motorschirm-Flieger hatte sich selbst und die Fans mit einer Notlandung im Stadion in Gefahr gebracht, zwei Arbeiter wurden verletzt, einer von ihnen lag auch am Mittwoch noch im Spital. Bei den EM-Spielen gilt über dem Stadion ein Flugverbot, und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann unterstrich, in welche Gefahr sich der Pilot begeben hatte: „Wenn die Polizei zur Einschätzung gelangt wäre, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, hätte er das mit dem Leben bezahlen müssen. Die eingesetzten Scharfschützen hatten ihn bereits im Visier.“