Angedeutete Biss-Attacke gegen Pogba: DFB-Star sorgte für Aufregung

Nach einem 0:1 in München, das höher hätte ausfallen können, verwunderte die unmittelbare Selbsteinschätzung der deutschen Protagonisten. So meinte etwa Toni Kroos: "Wir haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir hatten nicht weniger Chancen als Frankreich." Der Real-Star war mit dieser Einschätzung nicht alleine. "Frankreich war absolut schlagbar. Wir haben das Niveau, um mit den Topteams mitzuhalten", sagte Joshua Kimmich. Und Robin Gosens vermisste das berühmte "Quäntchen Glück".

"Daran gilt es zu arbeiten"

Am kritischsten sah das noch an der Mann an der Seitenlinie, Joachim Löw, der konstatierte: "Die Mannschaft hat richtigen Biss gezeigt, viele Duelle gewonnen. Das Einzige: Wir haben kein Tor erzielt und vorne in manchen Situationen noch die Durchschlagskraft vermissen lassen. Daran gilt es zu arbeiten."