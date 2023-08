Nach der Rapid-Gala im Europacup: "Für Euphorie ist keine Zeit"

Vor heimischer Kulisse geht es für Rapid schon kommenden Donnerstag (19. Uhr) um ein Ergebnis, das für die Retourpartie eine Woche später in Florenz noch Chancen lässt. Die Italiener starten erst am Samstag bei Aufsteiger Genoa in die Meisterschaft. Rapid stimmte seine Anhänger inzwischen auf der Klub-Webseite auf eine "magische Europacup-Nacht in Hütteldorf" ein.