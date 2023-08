Rapid mit Galavorstellung in Debrecen im Conference-League-Play-off

Rapid Wien bleibt unberechenbar. Nach dem starken Saisonstart und einer enttĂ€uschenden Woche folgte in Debrecen eine Galavorstellung. Aus dem 0:0 in Wien wurde im RĂŒckspiel der dritten Quali-Runde zur Conference League ein 5:0-Sieg in Ungarn.

War das Grippevirus der Hauptgrund fĂŒr den zwischenzeitlichen Abfall? Als Belohnung fĂŒr den Kantersieg wartet im Play-off bereits kommenden Donnerstag Fiorentina und ein wohl ausverkauftes Weststadion.