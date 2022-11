Nach Europacup-Enttäuschung: Austria und Sturm in der Liga sieglos

Zuletzt waren in Tirol anderer Töne zu vernehmen gewesen. Nach einer Serie von drei Siegen in Folge ließ Silberberger die untere Tabellenhälfte links liegen und gab die Marschroute vor. "Ein Sieg gegen die Austria, dann überwintern wir in den Top 6."

Diese Mission konnte die WSG zwar nicht erfüllen, mit dem torlosen Remis gegen die Austria bleibt das Überraschungsteam aber in der oberen Tabellenhälfte.