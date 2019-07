Nach dem US-Triumph: Ein WM-Titel, der weniger wert war

Gleiche Bezahlung für Hirscher und Shiffrin

Der Fußball ist jedenfalls, was die gleiche Bezahlung angeht, deutlich hinter vielen anderen Sportarten. Im Tennis werden etwa seit 2017 bei den großen Grand-Slam-Turnieren die gleichen Preisgelder an Frauen und Herren ausgeschüttet. Für den Sieger, die Siegerin gibt es beim am Sonntag zu Ende gehenden Turnier knapp 2,6 Millionen Euro.

Auch in der Leichtathletik herrscht Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, bei Weltmeisterschaften und in der Diamond League gibt es bei den Preisgeldern keine Unterschiede. Und auch im Skisport, bei Marcel Hirscher oder Mikaela Shiffrin, wird gleich viel Geld an die Fahrerinnen und Fahrer verteilt. "Ich bin extrem stolz auf meinen Sport, bei dem es keinen Gender Gap gibt", sagte Shiffrin. Ihre Landsfrauen und Neo-Fußball-Weltmeisterinnen müssen weiter dafür kämpfen.