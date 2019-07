"We are the Champions": Weltmeisterinnen in New York gefeiert

Die US-Fußballerinnen werden nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft am Mittwoch mit einer Konfetti-Parade in New York gefeiert. Das Team um die beiden Stars Alex Morgan und Megan Rapinoe landete am Montag (Ortszeit) im New Yorker Flughafen Newark. Auf der Landebahn wurde ein roter Teppich ausgerollt, die Spielerinnen sangen bei der Ankunft "We are the Champions" von der Kultband Queen.