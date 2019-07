Nach dem Ende der Karriere: Janko wird TV-Experte

Der frühere österreichische Fußball-Nationalstürmer Marc Janko hat eine Woche nach seinem Karriereende eine neue Aufgabe gefunden. Der 36-Jährige ist künftig als Experte beim Pay-TV-Sender Sky tätig. Janko werde Spiele der heimischen Bundesliga und Auftritte von Österreichs Vertretern in der Champions League analysieren, gab Sky am Montag in einer Aussendung bekannt.

Vor einer Woche hatte Janko einen Schlussstrich unter seine Profi-Karriere gezogen, wie er auf Twitter bekannt gab. "Im Leben eines jeden Menschen kommt der Moment, in dem ein Abschnitt endet und ein neuer beginnt", leitet der 36-Jährige das Video ein, "Ich starte nun in ein neues Abenteuer. Es war eine unglaublich schöne, aufregende Reise. Euch allen danke für die Unterstützung, die Anteilnahme und die vielen Nachrichten. Machts es gut!" Am Ende hängt Janko wortwörtlich seine Fußballschuhe an den Nagel.