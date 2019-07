Janko beendet seine Karriere: "Starte in neues Abenteuer"

Dreimal österreichischer Meister mit Red Bull Salzburg, zweimal Schweizer Meister mit dem FC Basel und eine Meisterschaft mit dem FC Porto in Portugal. Dazu dutzende Tore, 28 davon für das österreichische Nationalteam, für das er insgesamt 70 mal zum Einsatz kam. Zuletzt im März bei der 2:4-Niederlage gegen Israel in der EM-Qualifikation.

Nun zieht Marc Janko einen Schlussstrich unter seine Profi-Karriere, wie er auf Twitter bekannt gab. "Im Leben eines jeden Menschen kommt der Moment, in dem ein Abschnitt endet und ein neuer beginnt", leitet der 36-Jährige das Video ein, "Ich starte nun in ein neues Abenteuer." Am Ende hängt Janko wortwörtlich seine Fußballschuhe an den Nagel.