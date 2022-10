Nach dem EL-Match gegen Lazio: "Seine Schüsse sind tödlich"

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): "Es war ein verdienter Punkt, es war eine sehr starke Partie, vor allem in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte war die Partie sehr emotional geführt. Wir sind gut reingekommen, danach haben wir an gewissen Positionen die Dynamik nicht mitgehen können, Lazio ist stärker geworden. Der Spielfilm war bis auf den Elfer vor der Pause nicht so schlecht. Den Elfer hätten wir vor allem in der Entstehung verhindern können. Wenn man beide Hälften betrachtet: So muss man Lazio auch einmal herrichten, auch wenn wir in Überzahl waren, das haben wir richtig stark gemacht. Wir haben jetzt zwei Endspiele vor uns. Mit Feyenoord haben wir noch eine Rechnung offen."