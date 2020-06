Nach dem Aus: Kritik an Ronaldo

Er kann scheinbar machen bzw. nicht machen, was er will, Cristiano Ronaldo sieht sich so oder so heftiger Kritik ausgesetzt. Beim Elfmeterschießen gegen Spanien wäre er als Letzter an der Reihe gewesen, was sich erübrigte, weil davor Fabregas zur Entscheidung traf. Dass der Kapitän der Portugiesen erst zum fünften Penalty antreten wollte, legten Kritiker dem Superstars negativ aus. Für Verwirrung sorgte auch Nani, der dem schlussendlich gescheiterten Bruno Alves den Ball beim dritten Elfmeter wegnahm.



Beinahe hilflos musste Ronaldo vom Mittelkreis aus mitansehen, wie Cesc Fàbregas Spanien ins Finale schoss. "Wir hatten diesen Plan. Wenn es 4:4 gestanden wäre und er den Elfmeter geschossen hätte, würden wir nun andere Dinge besprechen", meinte Portugals Teamchef Paulo Bento auf die Aufstellung seiner Schützen im Elfmeterkrimi angesprochen. Der 43-Jährige wollte Kritik an seinem Star gar nicht aufkommen lassen.



Einige Beobachter legten die Situation anders aus. "Das ist absolut lächerlich. Als letzter Schütze erntet man den Ruhm und hat auch den größten Druck, aber er hat nicht einmal die Chance dazu bekommen. Als Kapitän hätte er den ersten oder zweiten Elfer schießen müssen", meinte Englands ehemaliger Stürmer Alan Shearer in seiner Funktion als BBC-Kommentator.