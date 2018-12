Nach dem 6:1: Die höchsten Derbysiege der letzten 50 Jahre

Die Austria hat am gestrigen Sonntag mit dem Derby-Kantersieg einen großen Schritt in Richtung Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Favoritner gewannen das 328. Duell mit Rapid vor eigenem Publikum mit 6:1 und festigten damit Platz fünf. Für die Hütteldorfer sieht es mit den Top-6 hingegen schlecht aus.