Nach dem 2:0 gegen den WAC: Salzburg will "weiter marschieren"

Anerkennung gab es auch von WAC-Coach Robin Dutt: "Letztendlich hat die Qualität von Salzburg das Spiel entschieden. Die Bayern haben bereits deren Stärke unter der Woche erlebt, jetzt hat es uns erwischt." Auch dank der Wechselspieler im Salzburg-Dress. Mit Luka Sucic (ein Tor) und Maurits Kjaergaard (zwei Assists) hatten zwei Joker wesentlichen Anteil am Erfolg. Von einem "goldenen Händchen" wollte Jaissle dennoch nichts wissen: "Das liegt eher an den Füßen der Spieler, als in meinen Händen."

Linksfuß

Apropos Fuß: Einen genialen linken hat Luka Sucic, was auch Trainer Jaissle lobend anerkannte: "Aber er darf gerne auch öfter seinen rechten Fuß benutzen, den hat er oft nur, damit er nicht umfällt." Sucic nahm den Seitenhieb mit einem Lächeln zur Kenntnis: "Ich freue mich einfach, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann." Der Kroate hatte krankheitsbedingt den Großteil der Vorbereitung verpasst. "So ein Tor hilft dann natürlich, gibt Selbstvertrauen."