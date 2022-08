Nach Sieg in Molde: WAC-Coach Dutt bleibt realistisch

Der WAC hat für den anvisierten Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Conference-League noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Zunächst aber kehrten die Kärntner mit einem wacker erkämpften 1:0-Sieg in Molde und einer aussichtsreichen Ausgangsposition für das Rückspiel zurück in die Heimat. „Das war jetzt eine Halbzeit, mehr nicht“, wusste Robin Dutt, dass das Play-off-Duell mit dem norwegischen Tabellenführer längst nicht entschieden ist. „Die Chancen stehen weiter 50:50.“

Im spärlich besuchten Aker-Stadion von Molde wurden die Wolfsberger über weite Strecken in den Verteidigungsmodus gezwungen. „Es war das Glück des Tüchtigen. Die Jungs haben sich richtig reingehauen“, sagte Dutt über den Spielverlauf vor und nach dem „hervorragend gesetzten Konter“, den Tai Baribo in der 22. Minute per Kopf vollendete.