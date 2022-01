Nach brutalem Tritt gegen Hals: Karten-Chaos bei Brasilien-Spiel

In der SĂŒdamerika-Qualifikation fĂŒr die WM in Katar in diesem Jahr fĂŒhrt Brasilien (36 Punkte) vor den ebenfalls fix qualifizierten Argentiniern (32). Die "Albiceleste" setzte sich in Chile 2:1 durch. Ángel di MarĂ­a traf in der achten Minute von außerhalb des Strafraums ins lange Eck, Ben Brereton glich in der 20. Minute aus. In der 33. Minute prallte der Ball von Chile-Goalie Claudio Bravo ab und Lautaro MartĂ­nez traf aus kurzer Distanz fĂŒr die GĂ€ste zum Endstand.

Ohne Messi und Scaloni

Argentinien musste bei der Partie in Calama in der Atacama-WĂŒste auf KapitĂ€n Lionel Messi und Teamchef Lionel Scaloni verzichten. Der StarstĂŒrmer blieb nach einer ĂŒberstandenen Corona-Infektion bei seinem Klub Paris Saint-Germain, der Coach war zuletzt auch positiv auf das Virus getestet worden.

Die Top vier der SĂŒdamerika-Quali sind definitiv in Katar dabei, der FĂŒnfte muss in ein Play-off gegen einen asiatischen Vertreter. Dritter ist derzeit Ecuador (24.), dahinter folgt Uruguay (19). Die "Celeste" beendete unter dem neuen Trainer Diego Alonso beim 1:0-AuswĂ€rtssieg gegen Paraguay ihre Misserfolgsserie von zuletzt vier Niederlagen, GoldtorschĂŒtze war Luis Suarez (50.).