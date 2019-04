Nach Bickels Abgang: Kommen Barisic und Schulte zu Rapid?

Wie berichtet, soll Ex-Trainer Zoran Barisic zurückkehren. Laut KURIER-Informationen wurden aber auch andere potenzielle Kandidaten kontaktiert.

Was dahinter steckt: Die Aufgaben (an denen sich auch Bickel aufrieb) sind mittlerweile so vielfältig, dass eine in Deutschland mittlerweile übliche Teilung angedacht wird. Barisic könnte als Sportdirektor von einem Sportvorstand mit Erfahrung und Ruhe unterstützt werden – dafür ist Helmut Schulte im Gespräch. Der Ex-Sportdirektor ist derzeit als Betreuer der Leihspieler in Stuttgart beschäftigt.

Für einen Kommentar zu einer möglichen Rückkehr war der 61-Jährige nicht zu gewinnen. Barisic sagt zu allen Anfragen Rapid betreffend: „Kein Kommentar“.

Barisic, mit Schulte, als Bickel-Nachfolger? Ist das die gesuchte Top-Lösung? Eine Einschätzung:

Kann Barisic das?

Barisic hat bereits als Trainer wie ein Sportdirektor gedacht und Rapid 2015 – vergeblich – vorgeschlagen, wie die Spieler von früh bis spät vom Verein betreut werden sollten. Vermutlich war er auch der einzige Trainer der Vereinsgeschichte, der sich gegen (aus seiner Sicht überteuerte) Einkäufe gewehrt hat – ebenfalls vergeblich.

Ob Barisic mit der Dauerbelastung eines extrem weit gesteckten Aufgabengebiets umgehen kann, ist im Vorhinein schwer abzuschätzen. Auch deswegen wird (neben einer stärkeren Unterstützung durch Talentemanager Steffen Hofmann) über Schulte als beratende Instanz nachgedacht.