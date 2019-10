Nach Attacke auf Referee: Der Klub des Täters zieht sich zurück

Lebenslange Sperren gefordert

Der Unparteiische war am Sonntag in der Partie Münster gegen TV Semd in der C-Liga Dieburg von einem Spieler der Gastgeber bewusstlos geschlagen worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Hessens Innenminister Peter Beuth ( CDU) hat eine lebenslange Sperre für Täter gefordert, die Referees bewusstlos prügeln. Auch der Präsident des Hessischen Fußball-Verbandes, Stefan Reuß, hatte die Attacke verurteilt: "Wir sind schockiert über diesen neuerlichen Vorfall körperlicher Gewalt gegen unsere Schiedsrichter in Münster. Leider reißen die Meldungen von verbaler und körperlicher Gewalt gegen Schiedsrichter in jüngster Zeit nicht ab."