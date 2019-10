Kicker schlägt Schiri nach Roter Karte bewusstlos

In der deutschen Fußball-Kreisliga ist es am Wochenende zu einem Eklat gekommen. Nachdem er die Rote Karte gesehen hatte, brannten bei einem Spieler des FSV Münster die Sicherungen durch, also schlug er dem Schiedsrichter mitten ins Gesicht. Dieser fiel daraufhin bewusstlos zu Boden. Die Tat hielt ein Zuschauer der Partie gegen den TV Send mit seiner Handy-Kamera fest.

Die Attacke erfolgte in der 85. Minute beim Stand von 0:2. Grund für die Gelb-Rote Karte war ein Foul des Spielers mit der Nummer 12, laut Spielbericht ein gewisser Hayri G.