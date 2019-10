Der kurioseste Elfmeter der Fußball-Geschichte

Damit hat der Kieler Ersatzspieler Michael Eberwein wohl nicht gerechnet. Der 23-Jährige wärmte sich am Freitagabend neben dem Tor seiner Mannschaft außerhalb des Spielfeldes auf, als ein Schuss des Gegners vorbei am Tor in seine Richtung kullerte. Eberwein stoppte den Ball, allerdings noch innerhalb des Spielfeldes, wie die TV-Bilder zeigten.

Daraufhin schaltete sich der Video-Schiedsrichter ein. Entscheidung: Elfmeter, weil ein Ersatzspieler im Spielfeld ins Spiel eingegriffen hat. Korrekte Entscheidung. Früher hätte es dafür noch einen indirekten Freistoß gegeben. Die Regel wurde geändert. Heute gibt es dafür einen direkten Freistoß - und innerhalb des Strafraums eben Elfmeter.

Die Bochumer nutzten das "Geschenk" und verwandelten den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich. Schließlich gewann Kiel aber doch noch mit 2:1.