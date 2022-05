Nach 17 Jahren: Juventus-Legende Giorgio Chiellini nimmt Abschied

Er sieht sich mit Kritik konfrontiert, sein Vertrag läuft allerdings längerfristig bis Ende Juni 2025. Dass der Druck auf ihn steigt, ist ihm bewusst. "Wir bleiben in dieser Saison ohne Titel. Diese Wut müssen wir für nächste Saison bewahren, weil wir da wieder auf die Gewinnerstraße zurückkehren müssen", verlautete Allegri.

Inter jubelt

Inter könnte hingegen wie im Jahr des letzten Cup-Erfolges 2011 wieder das Double gewinnen. Dafür müsste aber in der Liga noch der zwei Zähler vorausliegende Lokalrivale AC Milan eingeholt werden. "In den letzten zwei Spielen wollen wir die Saison so gut als möglich abschließen", sagte Inter-Coach Simone Inzaghi. Den Supercup hat sein Team diese Saison auch gewonnen, Inzaghis erstes Jahr im Amt ist also schon ein erfolgreiches. "Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, dass Inter den Cup gewonnen hat, deshalb freut es mich für den Klub, die Spieler und die Fans. Sie sollen diese Momente richtig genießen", sagte Inzaghi.