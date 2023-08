Nach 12 Jahren an Spitze: Schiedsrichter-Chef Sedlacek tritt zurück

Der ÖFB muss sich einen neuen Vorsitzenden für seine Schiedsrichterkommission suchen. Robert Sedlacek legt sein Amt nach zwölf Jahren zurück. Nach der Einleitung von umfassenden Prozessen der Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen des Schiedsrichterwesens möchte der 68-Jährige nun frische Kräfte mit der Umsetzung der weiteren Schritte betrauen, verlautete der ÖFB am Samstag in einer Aussendung.