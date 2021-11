Nach CL-Niederlage: Warum es für Salzburg noch eng werden könnte

In der Salzburger Kabine war es „still wie nie zuvor“, berichtete Nicolas Seiwald nach dem 1:2 in Wolfsburg. Kein Wunder, die Red-Bull-Kicker wussten ja schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt zu verlieren. Die letzte Niederlage hatte den Salzburgern die WSG Tirol am 21. April zugefügt. „Wir wussten, dass es früher oder später mal kommen wird“, erklärte Noah Okafor. Mit der ersten Saison-Pleite haben es der Schweizer und seine Kollegen verabsäumt, vorzeitig das Achtelfinal-Ticket in der Champions League zu buchen. Ein Punkt hätte zumindest Platz drei und den Umstieg in die Europa League garantiert. Noch hält Salzburg alle Trümpfe in der Hand, führt die Gruppe G weiter an.