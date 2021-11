Besser als Messi und Ronaldo: Lewandowskis unglaubliche CL-Quote

Lewandowski hält derzeit bei 81 Treffern in der "Königsklasse". Auf eine solche Quote kam noch kein Akteur nach 100 Champions-League-Einsätzen. Bei Lionel Messi waren es 75, bei Cristiano Ronaldo sogar "nur" 64. "Ich habe nie geglaubt, dass ich so viele Spiele in der Champions League machen kann - und so viele Tore und Vorlagen", sagte der 33-jährige Weltfußballer von 2020. In der ewigen Rangliste liegt der Stürmer hinter Ronaldo (139) und Messi (123) auf Rang drei.

Comeback von Nagelsmann

Überschwängliches Lob für Lewandowski kam von Trainer Julian Nagelsmann. "Seine Zahlen sind beeindruckend. Er wird weiterhin der beste Stürmer der Welt sein, weil er mit seiner Einstellung und mit seinem Lebensstil alles dafür tut", erklärte der Coach, der nach überstandener Corona-Infektion sein Comeback auf der Bayern-Bank gab.