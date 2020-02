Müll & Hundstrümmerl: Wilde Zustände auf dem WSG-Trainingsplatz

Ein Wort genügt. Und schon kommt Thomas Silberberger in Fahrt und gerät in Rage. Als der Pressesprecher den WSG-Coach nach den Trainingsbedingungen in Wattens fragt, ist es mit der guten Laune vorbei. Eines Bundesligisten unwürdig sei der Fußballplatz in Wattens, auf dem sich die Tiroler gerade auf das Heimspiel am Samstag gegen den WAC vorbereiten, moniert Silberberger.