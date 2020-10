Mourinho: "Der LASK kann ein sehr schwerer Gegner sein"

Über die Europa League selbst sagte Mourinho: "Das ist nicht der Bewerb, in dem wir spielen wollten", meinte der Trainer nach dem Verpassen eines Champions-League-Startplatzes. "Aber wir haben in der Qualifikation gegen Teams in Nordmazedonien und Bulgarien gespielt, um jetzt hier zu sein. Und wir werden versuchen, die Europa League zu gewinnen."

Zwei Mal gewonnen

Seine persönliche Bilanz in diesem Bewerb strich der manchmal exzentrische wie selbstverliebte Trainer freilich hervor. "Ich habe zwei Mal in der Europa League gespielt und sie zwei Mal gewonnen", verwies Mourinho auf die Triumphe mit dem FC Porto und Manchester United. Mit den Portugiesen gewann er 2003, als der Bewerb noch UEFA-Cup hieß. Mit United siegte er 2017 im Finale gegen Ajax Amsterdam.

"Die Europa League ist ein sehr langer und schwieriger Bewerb", fuhr Mourinho fort. "Du hast eine lange Gruppenphase und dann kommen in der K.o.-Phase Teams aus der Champions League dazu, was in meinen Augen sehr unfair ist." Tatsächlich steigen ab dem Sechzehntelfinale jene Klubs in den Bewerb ein, die im Herbst in der Königsklasse Platz drei in ihrer Gruppe erreicht haben.

"Aber es ist wie es ist. Wir werden zehn oder elf Punkte benötigen, um weiterzukommen." Neben dem LASK sind Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien und Royal Antwerpen aus Belgien die Gruppengegner von Tottenham.