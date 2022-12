Monster und König: Frankreich-Star Mbappé "jetzt schon WM-Legende"

Aus einer anderen Galaxie

Sogar in der Weltpolitik ist Mbappé derzeit ein beliebtes Thema. So erhielt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dieser Tage bei einem Staatsbesuch in den USA einen ungewöhnlichen Dank. "Herr Präsident, danke, dass Sie ihn in Paris behalten haben", sagte ihm US-Außenminister Antony Blinken. "Aus einer anderen Galaxie" müsse dieser Stürmer stammen, mutmaßte die Zeitung As in Spanien. "Was für ein Monster...", schrieb in Frankreich Le Monde. Die Sporttageszeitung L'Equipe titelte in der gedruckten Ausgabe mit Blick auf das Viertelfinale gegen England "God save notre King" ("Gott schütze unseren König").