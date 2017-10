Moldau - Österreich zum Nachlesen

Herzlich willkommen im KURIER-Liveticker zum letzten WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und der Republik Moldau! Bis zum Anpfiff sind es zwar noch gut 20 Minuten, aber zumindest einen Blick auf die Aufstellung können wir schon einmal werfen:

Marcel Koller verschafft zum Abschied aus dem Nationalteam Philipp Lienhart sein erstes Länderspiel - der 21-jährige Freiburg-Verteidiger startet in der Defensive anstelle des gesperrten Aleksandar Dragovic. Die zweite Veränderung im Vergleich zum 3:2-Erfolg über Serbien am Freitag ist Louis Schaub, der anstelle des verletzten Stefan Ilsanker in die Mannschaft kommt und im offensiven Mittelfeld die Rolle von Florian Grillitsch übernimmt, der für Ilsanker nach hinten rückt.