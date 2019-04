Mönchengladbach und Hecking trennen sich zum Saisonende

Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Coach Dieter Hecking trennen sich zum Saisonende vorzeitig. „ Borussia Mönchengladbach wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018/19 hinaus nicht weiter fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen“, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagnachmittag mit. Um 17.00 Uhr wollte sich der Club mit Hecking und Sportdirektor Max Eberl in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz öffentlich zu den Details dieser Entscheidung äußern.